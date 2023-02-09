БЕБ забезпечило відшкодування до бюджету 531 млн гривень у справі "Укртатнафти"

Детективи Бюро економічної безпеки України забезпечили відшкодування 531 млн гривень акцизного податку в рамках кримінального провадження про несплату податків посадовими особами ПАТ «Укртатнафта».

Про це повідомляє пресслужба БЕБ. Слідством встановлено, що ПАТ «Укртатнафта» виробляло та реалізовувало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча такий податок закладався у ціну для споживачів.

З метою якнайшвидшого надходження коштів до державного бюджету, Бюро економічної безпеки запропонувало компанії відшкодувати завдані державі збитки за одним з епізодів протиправної діяльності. ПАТ «Укртатнафта» здійснило перерахування коштів до бюджету декількома платежами у загальній сумі 531 млн грн.

Як раніше повідомлялося, БЕБ та СБУ викрили колишніх менеджерів «Укрнафти» та «Укртатнафти» у привласненні 40 млрд гривень. У рамках розслідування справи відбулися гучні обшуки та детективи БЕБ повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах колишньому керівнику та головному бухгалтеру компанії.

Правоохоронці продовжують активні слідчі дії у межах кримінальних проваджень, встановлюють всі обставини протиправної діяльності колишніх керівників цих компаній, документується 10 епізодів злочинної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали СБУ щодо факту вчинення кримінального правопорушення.