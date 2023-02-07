​У січні міжнародні резерви України зросли на 5%, - НБУ

Це відбулося завдяки надходженням від міжнародних партнерів, що компенсували чистий продаж валюти НБУ для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку нашої держави.

Станом на 1 лютого міжнародні резерви України за попередніми даними становили 29 921,8 млн дол.

Як ідеться на сайті Національного банку, у січні резерви зросли на 5% завдяки надходженням від міжнародних партнерів, що компенсували чистий продаж валюти НБУ для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України.

У фінустанові назвали три чинники, які впливали на динаміку міжнародних резервів.

Серед них - надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу, операції НБУ на валютному ринку України та переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

В Нацбанку повідомили, що на валютні рахунки уряду надійшло 4 327,7 млн дол.

Із них:

3 256,1 млн. від Європейського Союзу;

1 млн від Сполучених Штатів Америки (через трастовий фонд Світового банку);

71,6 млн. від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

"Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 65,0 млн дол. США. З них 59,0 млн дол. США – за обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком, 5 млн дол. США – валютних ОВДП, решта – боргу перед іншими міжнародними кредиторами", - повідомили в НБУ.

За інформацією фінустанови, минулого місяця Національний банк продав на валютному ринку 3 089,6 млн дол. та викупив до резервів 28,5 млн дол. Чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з груднем 2022 року на близько 100 млн дол

В Нацбанку додали, що збереження обсягів валютних інтервенцій на рівні, близькому до попереднього місяця, з боку попиту зумовлене впливом значних бюджетних видатків наприкінці 2022 року, а з боку пропозиції – поєднанням сезонного чинника (зниження експортних надходжень на початку року) та наслідків повномасштабної війни на економічну діяльність експортерів.

Нагадаємо, до прикладу, за квітень 2022 року міжнародні резерви України скоротилися на 1,5 млрд доларів.

Нещодавно у Національному банку створили спеціальний рахунок "Фонд відновлення та трансформації економіки".