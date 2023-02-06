Нардепи звільнили від сплати ПДВ та мита ввезення дронів, тепловізорів, рацій та інших засобів для військових

До 1 січня 2024 року ці прилади будуть ввозитися без сплати ПДВ.

Верховна Рада України на засіданні 6 лютого прийняла в цілому "Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів".

За закон проголосував 331 нардеп, передає кореспондент LB.

«Прийняття Закону сприятиме забезпеченню українських захисників квадрокоптерами (дронами), прицілами та приладами нічного бачення, наявність яких у достатній кількості є важливим фактором для ефективного захисту України», — зазначено у пояснювальній записці.

Законом передбачено, що до 1 січня 2024 ці прилади будуть ввозитися без сплати ПДВ.

Також 326 нардепів проголосували за Закон про внесення зміни до розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо сприяння ввезенню на митну територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів».

Закон передбачає, що «тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, але не довше ніж до 1 січня 2024 року, звільняються від оподаткування ввізним митом ввезення на митну територію України безпілотних літальних апаратів, оптичних та коліматорних прицілів (коліматорів), прицілів нічного бачення або тепловізійних прицілів, тепловізійних біноклів та монокулярів, приладів нічого бачення… Додатково до цього переліку пропонується передбачити таке звільнення також для нарізної зброї калібру 5,56, 5,45, 7,62 мм та патронів до такої зброї, а також для засобів електронної протидії безпілотним летальним апаратам, засобів зв’язку з функцією шифрування, засобів супутникового зв’язку, засобів тактичної медицини (турнікети, інші засоби для зупинки втрати крові, медичні аптечки для надання першої медичної допомоги)», — йдеться у висновку профільного комітету.

Нагадаємо, що у цьому році Міністерство оборони України планує спрямувати близько 20 млрд грн на виробництво БПЛА. За останній час Міноборони уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА.