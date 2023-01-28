У цьому році Міноборони планує спрямувати близько 20 млрд грн на виробництво БПЛА в Україні

За останній час Міноборони уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА.

У цьому році Міністерство оборони України планує спрямувати близько 20 млрд грн на виробництво БПЛА. За останній час Міноборони уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА.

Про це повідомляє Міноборони.

“Міністерство оборони України у 2023 році збільшить закупівлі БПЛА для Збройних Сил України. Враховуючи потреби і запити української армії, у 2023 році на цей сегмент має бути спрямовано близько 20 млрд грн” , - йдеться в повідомленні.

Під час спільної наради представників Міноборони, Генштабу, вітчизняних розробників та виробників БПЛА було відзначено, що оборонне відомство поглиблює співпрацю з українськими виробниками. Зокрема, протягом останнього часу з ними укладено 16 державних контрактів.

Зазначається, що, завдяки проведеній фахівцями Міноборони роботі, в Україні найпростіша у Європі процедура допуску БПЛА до експлуатації в армії.

У результаті, після введення нової процедури допуску, яка раніше тривала півтора-два роки, а зараз займає лічені тижні, в період з листопада 2022 року по січень 2023 року Міністерством оборони України отримано від українських виробників 75 заявок на БПЛА різних типів. 13 із них уже отримали кодифікацію, затверджено технічні умови. Ще 3 типи БПЛА перебувають на стадії кодифікації.

Учасники спільної зустрічі визначили низку завдань та кроків щодо вдосконалення регуляторних процедур. Ці пропозиції оборонне відомство винесе на обговорення Координаційного штабу за участі віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації та міністра оборони.

Нагадаємо, нещодавно в Україну прибули “ловці шахедів”, що захищатимуть енергетичні об‘єкти від російських дронів. Наразі закупили 6 систем протидії ворожим безпілотникам.