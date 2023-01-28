Щонайменше п'ять авіабригад зможуть закрити наш повітряний простір, - Ігнат

Заяви в медіа про нібито бажання України отримати певну кількість винищувачів F-16 від союзників варто уточнювати, оскільки такі слова є досить чутливими.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Нам потрібні щонайменше п'ять бригад повноцінних, а в кожній бригаді по три ескадрильї. Оце буде та кількість літаків, яка дійсно зможе забезпечити охорону повітряного простору (разом з ППО - ред.) для України", - сказав Ігнат.

Він підкреслив, що Україна визначилася, що дійсно необхідно переходити на ті типи західної техніки і "буде певна кількість бригад у майбутньому, які сучасними багатоцільовими літаками зможуть забезпечити охорону нашої країни".

"Але. Зрозуміло, що нам не дадуть одразу бригаду чи декілька цих літаків. Мова буде йти про постачання певними підрозділами, як це йшлося й з іншими озброєннями. Навчання теж проходитиме поетапно. Тому спочатку мова може йти про дві ескадрильї, а одна ескадрилья - це 12 літаків", - каже речник Повітряних сил.

Нагадаємо, що Німеччина не має наміру передавати Україні бойові літаки.

Заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер заявив, що Сполучені Штати готові "дуже обережно" обговорювати ідею постачання Україні американських винищувачів F-16.