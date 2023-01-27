США “дуже обережно” готові обговорювати ідею постачання Україні винищувачів F-16, – Білий дім

Сполучені Штати готові “дуже обережно” обговорювати ідею постачання Україні американських винищувачів F-16 з Києвом та його союзниками.

Про це заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер заявив у четвер, пише Reuters.

“Ми не виключили жодних конкретних систем. Ми намагалися пристосувати нашу допомогу до фази бою, в якій перебувають українці”, – сказав Файнер.

В американському Міністерстві оборони інформацію щодо намірів надати Україні винищувачі F-16 не підтверджують і не спростовують. Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх підкреслила під час брифінгу, що США у питанні допомоги Україні “не збираються нічого прибирати зі столу”.

Нагадаємо, виробник F-16 Lockheed Martin готовий постачати їх країнам, які передадуть свої літаки Україні. Які саме країни купуватимуть бойові літаки, наразі не відомо.

Міжнародні партнери вже визначили тип літака, який, імовірно, нададуть Україні для боротьби проти Росії.

Раніше повідомлялось, що в уряді Нідерландів потенційно готові обговорити надання Україні винищувачів F-16, якщо Київ озвучить відповідний запит.