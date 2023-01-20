Нідерланди потенційно готові обговорити надання Україні F-16, - МЗС

В уряді Нідерландів потенційно готові обговорити надання Україні винищувачів F16, якщо Київ озвучить відповідний запит.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нідерландське видання NL Times.
"Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо про це попросить український уряд", - цитує видання главу МЗС країни Вопке Хьокстра.
Як зазначають ЗМІ, з такою заявою він виступив під час парламентських дебатів у четвер.
За його словами, Кабінет міністрів Нідерландів розглядатиме таке прохання "відкрито".
Нагадаємо, раніше в Міноборони Нідерландів також заявили, що країна готова оплатити танки Leopard, які будуть відправлені в Україну в рамках коаліції європейських союзників і союзників по НАТО.