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Нідерланди потенційно готові обговорити надання Україні F-16, - МЗС

Для цього від України має надійти відповідний запит.

Нідерланди потенційно готові обговорити надання Україні F-16, - МЗС
F-16 під час навчань 'Swift Response 22' (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

В уряді Нідерландів потенційно готові обговорити надання Україні винищувачів F16, якщо Київ озвучить відповідний запит. 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нідерландське видання NL Times.

"Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо про це попросить український уряд", - цитує видання главу МЗС країни Вопке Хьокстра.

Як зазначають ЗМІ, з такою заявою він виступив під час парламентських дебатів у четвер.

За його словами, Кабінет міністрів Нідерландів розглядатиме таке прохання "відкрито".

Нагадаємо, раніше в Міноборони Нідерландів також заявили, що країна готова оплатити танки Leopard, які будуть відправлені в Україну в рамках коаліції європейських союзників і союзників по НАТО.

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