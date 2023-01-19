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Нідерланди готові оплатити танки Leopard для України

Раніше Нідерланди оплачували відправку до Києва радянських танків Т-72 із Чехії.

Нідерланди готові оплатити танки Leopard для України
Фото: U.S. Army Europe

Нідерланди готові оплатити танки Leopard, які будуть відправлені в Україну в рамках коаліції європейських союзників і союзників по НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністерку оборони Нідерландів.

Нідерланди раніше оплачували відправку до України радянських танків Т-72 із Чехії, і цей підхід можна було б відтворити для танків німецького виробництва Leopard, сказала міністерка.

“Це точно те, що ми готові зробити”, - сказала Кайса Оллонгрен в інтерв’ю з Давосу.

Вона нагадала, що Польща та Фінляндія оголосили про готовнсть відправити в Україну танки Leopard у складі коаліції. Але такі кроки вимагатимуть дозволу Берліна. 

“Ми всі чекаємо почути позицію Німеччини щодо цього, але я прихильник того, щоб спробувати знайти рішення і спробувати відправити танки в Україну”, - сказала Оллонгрен.

Раніше повідомлялось, що канцлер Німеччини Олаф Шольц начебто готовий поставити Україні основні бойові танки Leopard, але за умови що США, у свою чергу, поставлять основні бойові танки типу Abrams.

Нагадаємо, Польща заявила, що може передати Україні танки Leopard, не чекаючи рішення Німеччини.

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