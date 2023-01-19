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Зеленський про результати Всесвітнього економічного форуму в Давосі: "Вважаю, що ми були почутими"

Президент подякував за потужну оборонну підтримку Сполученим Штатам. 

Зеленський про результати Всесвітнього економічного форуму в Давосі: "Вважаю, що ми були почутими"
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Всесвітній економічний форум у Давосі, як і інші майданчики, впливають на пріорітетні для України рішення. Україну на цьому форумі почули. 

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на спільному брифінгу із головою Євроради Шарлем Мішелем. 

"Вважаю, що ми були почутими. Однак будемо бачити з вами за результатами, конкретикою, конкретними військовими пакетами української армії. Ми бачили вже сигнал великого пакету – ми вдячні Сполученим Штатам – на 2,5 млрд. Великий оборонний пакет. Ми в принципі розуміємо все, що там буде. Ми дуже дякуємо за конкретний потужний пакет", – зазначив він.

Україна очікує і від інших країн подібних рішень, виходячи з їхніх можливостей. Зеленський нагадав, що є держави, які віддають все, що в них є, заради того, щоб ми зберегли те, що є в нас.

Нагадаємо, Україна на форумі в Давосі була представлена президентом і першою леді, а також, серед інших, головою Офісу президента, головою уряду, міністрами, головами ОВА, мерами. 

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