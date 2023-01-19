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Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна, – у парламенті виступив голова Євроради Шарль Мішель

Голова Європейської Ради вдруге відвідав Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна, – у парламенті виступив голова Євроради Шарль Мішель
Фото: Ярослав Желізняк

У Верховній Раді України виступив голова Європейської ради Шарль Мішель. “Ви переможете. Через ваш дух. І ми будемо з вами”, – наголосив він.

Про це Lb.ua повідомив народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.

“Також (на засіданні ВРУ – ред.) були керівники та представники дипломатичних місій держав-членів ЄС”, – сказав він.

Фото: Ярослав Желізняк

Нардеп додав, що Голова Європейської ради Шарль Мішель наголосив про наступне:

  • “Я приїхав сказати вам – сьогодні ми всі українці!”
  • “Ви переможете. Через ваш дух. І ми будемо з вами”. 
  • “Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна. І ми будемо разом!”
  • “Я сподіваюсь, що колись Україна буде займати мою позицію в Європейській раді”.
  • “Мої дорогі українські браття та сестри, ви вибрали доєднатися до нашого союзу. Ви платите за це велику ціну. І ми це ніколи не забудемо”. 

Також, за його словами, пан Шарль Мішель “розповів про свою поїздку до Бородянки і враження від побаченого”.

 

Нагадаємо, сьогодні Шарль Мішель приїхав до Києва. 

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