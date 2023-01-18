Прокуратура Чернігівської області передала до суду 13 актів щодо 17 військовослужбовців РФ, - Василин

На кінець 2022 року прокуратура Чернігівської області передала до суду 13 актів щодо 17 військовослужбовців РФ. Один військовополонений отримав 10 років ув’язнення, інші – 8 і 6 років. Ще 4 засуджені заочно. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василин.

«Приклад по Ніжину, форма засудження заочна, коли військовослужбовець, перебуваючи в будинку місцевого мешканця, знайшов особисті речі і їх вкрав. Потерпілий впізнав цього негідника, ми встановили його анкетні дані, хто він, де служить і живе. Внаслідок цього повідомили йому підозру, потім обвинувальний акт суду. Завдяки кіберполіції відслідкували, що мобільний телефон знаходиться на території РФ, він ним користується», - розповів представник прокуратури.

Також, за словами Василина, встановлена причетність 14 російських військових до утримання 357 мешканців села Ягідне, яке з 3 по 30 березня було під окупацією, в підвалі школи в нелюдських умовах.

«Справжній концтабір Ягідне – без світла, їжі, медикаментів. В цьому селі відбулося багато пограбувань, розстрілів, знущань, спроб зґвалтування. Через нелюдські умови утримання та ненадання належної медичної допомоги померло 10 цивільних осіб.

Після того, як росіяни були вибиті звідти, у нас було в пріоритеті відпрацювання цього села, щоб кожен окупант отримав відповідальність. Прокурори відпрацювали добре, встановлена причетність 14 військовослужбовців до вчинення злочинів», - зазначив керівник прокуратури.

Ще щодо чотирьох військових РФ направлені акти до суду.

«Сподіваюся, що зрештою всі злочинці будуть ідентифіковані і постануть перед міжнародним трибуналом. В тому ж Ягідному ми знайшли журнал обліку військових, які там були – з їхніми фото та анкетами, що дало можливість їх ідентифікувати. Щодо подальшої долі, кожен такий військовослужбовець буде покараний, ми для цього і вживаємо необхідні заходи», - зазначив Василин.