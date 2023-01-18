Президент Польщі побоюється нового наступу Росії і закликав надати Україні додаткову допомогу

Президент Польщі Анджей Дуда у Давосі заявив, що побоюється, що Росія готує новий наступ в Україні протягом декількох місяців, повідомляє Reuters.
Дуда наголосив, що дуже важливо надати Києву додаткову підтримку сучасними танками і ракетами.
"Вони (Росія - Ред.) все ще дуже сильні, і ми побоюємося, що вони готуються до нового наступу через декілька місяців, тому дуже важливо надати Україні додаткову підтримку, зокрема, сучасні танки та сучасні ракети", - сказав глава Польщі.
Нагадаємо, західні ЗМІ повідомляли, що США можуть оголосити про збільшення допомоги Україні наприкінці цього тижня.
Також у Штатах обговорюють постачання нашій державі танків Abrams.