Президент Польщі побоюється нового наступу Росії і закликав надати Україні додаткову допомогу

Дуда у Давосі наголосив на потребах Києва у сучасних ракетах і танках.

Президент Польщі Анджей Дуда у Давосі заявив, що побоюється, що Росія готує новий наступ в Україні протягом декількох місяців, повідомляє Reuters.

Дуда наголосив, що дуже важливо надати Києву додаткову підтримку сучасними танками і ракетами.

"Вони (Росія - Ред.) все ще дуже сильні, і ми побоюємося, що вони готуються до нового наступу через декілька місяців, тому дуже важливо надати Україні додаткову підтримку, зокрема, сучасні танки та сучасні ракети", - сказав глава Польщі.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомляли, що США можуть оголосити про збільшення допомоги Україні наприкінці цього тижня.

Також у Штатах обговорюють постачання нашій державі танків Abrams.