Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
“Росіяни казали, що я мамі не потрібен”, - український хлопчик, врятований з фільтраційного табору РФ
“Росіяни казали, що я мамі не потрібен”, - український хлопчик, врятований з фільтраційного табору РФ
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
ГоловнаСвіт

Президент Польщі побоюється нового наступу Росії і закликав надати Україні додаткову допомогу

Дуда у Давосі наголосив на потребах Києва у сучасних ракетах і танках.

Президент Польщі побоюється нового наступу Росії і закликав надати Україні додаткову допомогу
Президент Польщі Анджей Дуда
Фото: Twitter Анджея Дуди

Президент Польщі Анджей Дуда у Давосі заявив, що побоюється, що Росія готує новий наступ в Україні протягом декількох місяців, повідомляє Reuters.

Дуда наголосив, що дуже важливо надати Києву додаткову підтримку сучасними танками і ракетами.

"Вони (Росія - Ред.) все ще дуже сильні, і ми побоюємося, що вони готуються до нового наступу через декілька місяців, тому дуже важливо надати Україні додаткову підтримку, зокрема, сучасні танки та сучасні ракети", - сказав глава Польщі.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомляли, що США можуть оголосити про збільшення допомоги Україні наприкінці цього тижня.

Також у Штатах обговорюють постачання нашій державі танків Abrams.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також