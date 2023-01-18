Зокрема, в Польщі закликають Німеччину бути “більш відповідальними” в підтримці України.

Польща працює над тим, щоб переконати європейських союзників надіслати щонайменше 100 бойових танків для підтримки оборонних зусиль України проти російського вторгнення, пише Bloomberg із посиланням на прем’єр-міністра Матеуша Моравецького.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у вівторок, 17 січня, що він веде переговори з союзниками щодо можливого постачання Україні важких танків Leopard німецького виробництва, але попередив, що будь-які заяви мають узгоджуватися з іншими.

Зазначається, що уряд Німеччини в змозі поставити Україні десятки танків Leopard, що може значно підвищити можливості Києва. Дванадцять інших європейських країн мають Leopard у своїх арсеналах, але вони потребують схвалення Берліна, перш ніж вони зможуть передати броню.

Німеччина «тепер має почуватися більш відповідальною за підтримку України», — сказав Моравецький Bloomberg Television на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія. Уряд у Варшаві хоче «надихнути інших» відправити щонайменше 100 танків, щоб «ми могли змінити ситуацію на полі бою в Україні».

Великобританія стала першою країною, яка підтвердила, що відправить свої бойові танки в Україну. Польський уряд наполегливо критикує Берлін за повільність у підтримці України важким озброєнням.

За його словами, Польща виділила 14 своїх танків Leopard 2 і чекає, поки інші країни ЄС, включаючи Данію, Фінляндію та Німеччину, також нададуть такі бойові машини.

«Я розмовляв з Олафом кілька тижнів тому і намагався заохотити його робити більше», — сказав він.

Моравецький сказав, що санкції проти Росії почали кусатися, але потрібно більше. За його словами, зараз ЄС працюватиме над своїм 10-м пакетом, який буде завершено в лютому.

Для Польщі це може розпалити нову напруженість з Угорщиною, її союзником у суперечці з ЄС щодо дотримання ними верховенства права.

Небажання прем’єр-міністра Віктора Орбана запроваджувати нові санкції проти Росії погіршило відносини між двома країнами.

“Конфлікт щодо Росією був непростим, але ми впоралися", - сказав Моравецький.

Він зазначив, що Польща не в захваті від позиції Угорщини щодо України, але Орбан “ніколи не блокував санкції проти Росії”.

Poland expects European allies to send as many as 100 battle tanks to support Ukraine’s armed forces, Prime Minister Mateusz Morawiecki tells @flacqua at Davos https://t.co/oHFhc4YdSu pic.twitter.com/uiDr7b2PqH — Bloomberg TV (@BloombergTV) January 18, 2023

Нагадаємо, нещодавно президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що виступає за надання Україні танків, включно з іншими необхідними видами озброєння.

Екскомандувач НАТО у Європі вважає, що Захід має дати Україні сотні танків та більше артилерії.

Наразі Польща збирає коаліцію країн, які нададуть Україні німецькі танки "Леопард". Раніше, під час візиту до Львова, президент Анджей Дуда повідомив, що Польща в межах міжнародної коаліції готова передати Україні роту сучасних німецьких танків Leoprad. Для цього потрібна згода Німеччини.