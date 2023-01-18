Президент Євроради закликав надати Україні танки

Це ж стосується й інших видів озброєння.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що виступає за надання Україні танків, включно з іншими необхідними видами озброєння.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вже майже рік Росія реалізує стратегію руйнування й терору, намагаючись бомбами змусити українців підкоритися. Ми бачимо цей підхід у Бахмуті, у Соледарі, з останнього - у Дніпрі. Але українці чинять опір і продовжать боротьбу. А ми, Євросоюз, продовжимо підтримувати їх стільки, скільки буде необхідно. Ми продовжимо військову підтримку завдяки розширенню Європейського фонду з підтримання миру. Зараз час діяти", - заявив він у своєму виступі в Європарламенті.

Шарль Мішель зазначив, що Україні терміново потрібно більше озброєння, і він особисто виступає за те, щоби надати Україні танки.

Нагадаємо, екскомандувач НАТО у Європі вважає, що Захід має дати Україні сотні танків та більше артилерії.

Наразі Польща збирає коаліцію країн, які нададуть Україні німецькі танки "Леопард". Раніше, під час візиту до Львова, президент Анджей Дуда повідомив, що Польща в межах міжнародної коаліції готова передати Україні роту сучасних німецьких танків Leoprad. Для цього потрібна згода Німеччини.