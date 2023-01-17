Арестовича звільнили з посади радника Офісу президента

Сьогодні він подав заяву про звільнення.

В Офісі президента задовольнили прохання Олексія Арестовича про звільнення з посади позаштатного радника.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує УП.

За словами Никифорова, керівник Апарату Офісу президента Марія Вітушок підписала відповідний наказ про звільнення Арестовича.

17 січня Арестович заявив, що йде з посади радника Офісу президента.

Нагадаємо, що нещодавно Арестович відкликав своє вибачення і видалив пост у соцмережах, де пояснював, чому помилково сказав, що ракета зруйнувала будинок у Дніпрі після нібито її збиття українською ППО.