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Через відчай Путін готовий покласти людей на вівтар війни, - Науседа

Президент Литви впевнений, що Путін готовий ігноруючи економічні та соціальні потреби свого народу. 

Через відчай Путін готовий покласти людей на вівтар війни, - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа
Фото: скріншот відео

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що через відчай президент Росії Володимир Путін готовий покласти людей на вівтар війни.

Про це Гітанас Науседа заявив на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. 

“Що мене хвилює, це те, що Путін усвідомлює, що був неправий стосовно розрахунків цієї війни. Він також у відчаї. Це означає, що він може сконцентрувати усі зусилля та ресурси великої країни Російської Федерації, ігноруючи економічні та соціальні потреби. Це особливість тоталітарних режимів, що вони можуть ігнорувати потреби людей. І що вони можуть принести людей на вівтар війни”, - сказав Науседа.

При цьому він зазначив, що вірить у перемогу України, яка буде перемогою усього світу.   

Нагадаємо, Польща збирає коаліцію країн, які нададуть Україні німецькі танки "Леопард". Польський президент збирається зібрати хоча би бронетанкову бригаду. 

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