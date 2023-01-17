Через відчай Путін готовий покласти людей на вівтар війни, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що через відчай президент Росії Володимир Путін готовий покласти людей на вівтар війни.
Про це Гітанас Науседа заявив на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
“Що мене хвилює, це те, що Путін усвідомлює, що був неправий стосовно розрахунків цієї війни. Він також у відчаї. Це означає, що він може сконцентрувати усі зусилля та ресурси великої країни Російської Федерації, ігноруючи економічні та соціальні потреби. Це особливість тоталітарних режимів, що вони можуть ігнорувати потреби людей. І що вони можуть принести людей на вівтар війни”, - сказав Науседа.
При цьому він зазначив, що вірить у перемогу України, яка буде перемогою усього світу.
Нагадаємо, Польща збирає коаліцію країн, які нададуть Україні німецькі танки "Леопард". Польський президент збирається зібрати хоча би бронетанкову бригаду.