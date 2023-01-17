Через відчай Путін готовий покласти людей на вівтар війни, - Науседа

Президент Литви впевнений, що Путін готовий ігноруючи економічні та соціальні потреби свого народу.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що через відчай президент Росії Володимир Путін готовий покласти людей на вівтар війни.

Про це Гітанас Науседа заявив на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

“Що мене хвилює, це те, що Путін усвідомлює, що був неправий стосовно розрахунків цієї війни. Він також у відчаї. Це означає, що він може сконцентрувати усі зусилля та ресурси великої країни Російської Федерації, ігноруючи економічні та соціальні потреби. Це особливість тоталітарних режимів, що вони можуть ігнорувати потреби людей. І що вони можуть принести людей на вівтар війни”, - сказав Науседа.

При цьому він зазначив, що вірить у перемогу України, яка буде перемогою усього світу.

Нагадаємо, Польща збирає коаліцію країн, які нададуть Україні німецькі танки "Леопард". Польський президент збирається зібрати хоча би бронетанкову бригаду.