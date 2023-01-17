Уночі росіяни завдали ракетних ударів по промисловій зоні Краматорська

Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Краматорськ на Донеччині.

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

"Вночі окупант завдав двох ракетних ударів по промисловій зоні Краматорська. Без жертв", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, 9 січня від російського обстрілу Краматорська загинули двоє людей.

Раніше, в ніч на 8 січня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок удару пошкоджень зазнали два заклади освіти, вісім багатоквартирних будинків та гаражі. Того разу обійшлось без жертв.