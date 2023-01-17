Британська розвідка назвала тип ракети, якою Росія, ймовірно, вдарила по Дніпру

Росія, ймовірно, вдарила по Дніпру великою протикорабельною ракетою, відомою своєю неточністю при використанні проти цілей на землі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дані Міністерства оборони Великобританії.

"Велика протикорабельна ракета AS-4 KITCHEN (Х-22 – ред., згадана розвідкою назва – це класифікація НАТО, – ред.), випущена із бомбардувальника Ту-22М3, ймовірно, вразила житловий будинок у місті Дніпро, що призвело до загибелі щонайменше 40 людей. Росія неправдиво заявила, що відповідальність лежить на українській ракеті ППО", – йдеться в повідомленні.

Ці ракети відомі своєю неточність при використанні проти наземних цілей, оскільки їхня радарна система наведення погано розрізняє цілі в міських районах.

Зазначається, що подібна зброя відповідальна і за інші інциденти з масовими жертвами серед цивільного населення, включаючи обстріл торгового центру в Кременчуці 27 червня 2022 року.

"У той час як деякі ракети, такі як KITCHEN, непридатні для завдання високоточного удару, дані з війни в Україні свідчать про те, що дисфункція здатності Росії завдавати удари на великій відстані є більш глибокою. Ймовірно, їй важко динамічно ідентифікувати цілі та отримувати доступ до швидкої й точної оцінки бойових збитків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 січня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. У місті Дніпро російська ракета влучила у житловий будинок. У результаті обвалилися два під’їзди 9-поверхівки, в якій мешкають понад 1100 людей. За останніми даними, 40 людей загинули, зокрема - троє дітей. Поранені десятки мешканців будинку, 25 – досі шукають. Розбір завалів триває вже понад 60 годин.

Влада припускає, що військові РФ цілилися у Наддніпрянську ТЕС, а влучили у будинок.

Наразі Служба безпеки України встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару.

Також повідомлялося, що було попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети – Х-22. Українські Повітряні сили повідомили, що не мають спроможностей до перехоплення такого типу ракет.