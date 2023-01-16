СБУ назвала російських льотчиків, які причетні до ракетного удару по Дніпру

Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

«Кожен воєнний злочин росіян має конкретного виконавця. Служба безпеки встановить і оприлюднить дані всіх поіменно – щоб жоден убивця не уникнув покарання. Нехай кожен із тих, хто натискає «пуск», хто причетний до таких злочинів, потім щохвилини чекає на відплату. І вона обов’язково буде. Спецслужба уже зібрала величезний масив доказів для міжнародних судів, і з кожним днем війни розширює та доповнює його», – зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

Як свідчать попередні дані слідства, до вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора, серед яких:

командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег;

командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій;

начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар;

інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген.

Попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив по житловому будинку. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності.

Нагадаємо, що кількість жертв унаслідок ракетного удару по Дніпру збільшилась до 40. Травмовано 75 осіб (з них 15 дітей), врятовано 39 осіб (з них 6 дітей).