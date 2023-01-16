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Окупанти посилюють угруповання військ на Запоріжжі, - Сили оборони

У цьому напрямку противник зосереджений на зміцненні своїх позицій.

Окупанти посилюють угруповання військ на Запоріжжі, - Сили оборони
Фото: Медіацентр Україна

Російські окупанти посилюють угруповання військ на окремих ділянках Запорізького напрямку. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Таврійського угруповання військ Євген Єрін.

За його словами, у напрямку Запоріжжя противник зосереджений на зміцненні своїх позицій, створенні інженерних загороджень та мінних полів.

Він зазначив, що росіяни також посилюють угруповання на окремих напрямках, проте не можна сказати, що вони готові до масованого наступу.

"Ми оцінюємо ситуацію і готуємося до будь-якого розвитку подій, і до активності ворога зокрема", — заявив Єрін.

Нагадаємо, що 12 січня заступник керівника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що російська армія може активізувати дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області.

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