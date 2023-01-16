Російським ракетним атакам немає жодних виправдань, – голова ОБСЄ відвідав Бородянку

"Ми повинні працювати над досягненням сталого миру".

Міністр закордонних справ Північної Македонії та голова ОБСЄ Буяр Османі в ході візиту в Україну відвідав зруйновану внаслідок російської агресії Бородянку у Київській області.

Про це Османі повідомив у Twitter.

"Щойно відвідав зруйновані райони в Бородянці, руйнування крають серце. Російські атаки спричинили величезні страждання українському народу, і цим діям немає жодних виправдань. Мої думки з тими, чиєму життю завдано великої шкоди", – написав Османі.

Just visited the devastated areas in Borodyanka, the destruction is heartbreaking. These Russian attacks caused immense suffering for the Ukrainian people and there are no excuses for these actions. My thoughts are with those whose lives have been severely disrupted. pic.twitter.com/a9jwuN05Kv — Bujar Osmani (@Bujar_O) January 16, 2023

Голова ОБСЄ назвав "моральним обов'язком" допомогти українському народу відновити свої громади.

"Ми повинні працювати над досягненням сталого миру", – наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні глава ОБСЄ приїхав до Києва.