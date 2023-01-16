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Російським ракетним атакам немає жодних виправдань, – голова ОБСЄ відвідав Бородянку

"Ми повинні працювати над досягненням сталого миру".

Російським ракетним атакам немає жодних виправдань, – голова ОБСЄ відвідав Бородянку
Фото: Буяр Османі у Twitter

Міністр закордонних справ Північної Македонії та голова ОБСЄ Буяр Османі в ході візиту в Україну відвідав зруйновану внаслідок російської агресії Бородянку у Київській області.

Про це Османі повідомив у Twitter.

"Щойно відвідав зруйновані райони в Бородянці, руйнування крають серце. Російські атаки спричинили величезні страждання українському народу, і цим діям немає жодних виправдань. Мої думки з тими, чиєму життю завдано великої шкоди", – написав Османі.

Голова ОБСЄ назвав "моральним обов'язком" допомогти українському народу відновити свої громади.

"Ми повинні працювати над досягненням сталого миру", – наголосив він.

 

Нагадаємо, сьогодні глава ОБСЄ приїхав до Києва. 

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