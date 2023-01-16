​У ворога ще сотні ракет типу Х-22, – Ігнат

Наразі Україна очікує на сучасні західні системи Patriot PAC-3 та SAMP/T, щоб збивати тип ракети, який зруйнував будинок у Дніпрі.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент LB.ua.

“Україну (14 січня - ред.) було атаковано ракетами типу Х-22. Їх було 5. Декілька запустили з району Курська. Ця ракета влучила в Дніпро. Решта запускалася з району Азовського моря. Далі використовувалися традиційні ракети: Х-101, Х-555, “Калібри” та керовані авіаційні ракети Х-59. З 38 запущених ракет – 25 було знищено. Наголошую, що ракети Х-22 неможливо збити тими засобами, які є у нас на озброєнні”, – заявив він.

Речник повідомив, що “мова наразі йде ще про сотні ракет типу Х-22, які є у ворога на озброєнні”.

“Ми передавали їх росіянам за борги за газ. Вони також були у нас озброєнні. А також літаки ТУ-22 М-3. Їх також утилізували, різали на металолом. Тобто частину віддали, частину – утилізували. Доля тих ракет така, що вони повертаються в Україну і це теж стало мемом на російських пабліках. І це все, що треба знати про кровожерливість росіян та їх «братські стосунки”, – зазначив речник.

Ігнат додав, що росіяни застосовують Х-22 з самого початку війни проти України. Понад 210 ракет цього типу запущено по нашій території з 24 лютого. Жодної ракети не було знищено.

“Можливо, вони падали самі… У полях, не досягаючи своїх цілей. Тому, можливо, попали у статистику збитих… Ракета – швидкісна, летить у верхніх шарах атмосфери. Швидко літає – понад 4 тис. км на годину. Перед заходом до цілі вона швидко опускається вниз, як балістика. Хоча є декілька способів запуску цих ракет. Власне тому ми і не можемо їх збивати наявними засобами”, – пояснив він.

Тому повідомлення у травні минулого року про збиття раніше ракет типу Х-22 були помилковими. Оскільки ідентифікація ракет навесні через їх велику кількість була ускладненою.

“Комплекси, що є у на озброєнні, не можуть фактично збити ракету Х-22. Немає такої технічної можливості. І крапка. Немає про що говорити”, – підкреслив Ігнат, закликавши не довіряти російській пропаганді про збиття ракети у Дніпрі силами ППО України.

За його оцінками, збиття цих ракет можливо лише за допомогою сучасних систем Patriot PAC-3 та SAMP/T, що є на озброєнні Італії та Франції. Наразі є повідомлення про те, що ці системи найближчим часом будуть надані Україні.

“Таким чином ми зможемо посилитися. Єдине, навряд їх буде достатньо для покриття великої території України, захисту усіх міст та усіх об'єктів критичної інфраструктури. Але будемо сподіватися, що постачання буде більше”, – речник командування Повітряних сил ЗСУ

Ігнат підкреслив, що наразі окупанти оголосили на фактично окупованій території Білорусі навчання. Тому ракетна небезпека зберігається. Однак активність ворожої авіації на сьогодні зменшена через погодні умови.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Дніпру 14 січня загинули 40 людей, поранення отримали – 75.