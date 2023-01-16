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Завтра Україна отримає перший транш у 3 млрд євро з макрофінансової допомоги ЄС, – Урсула фон дер Ляєн

“Комісія діє надзвичайно швидко і рішуче”.

Завтра Україна отримає перший транш у 3 млрд євро з макрофінансової допомоги ЄС, – Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Денис Шмигаль у ТГ

Завтра, 17 січня, Європейська Комісія перерахує перші 3 млрд євро з макрофінансової допомоги для України.

Про це повідомила у Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що надання Україні допомоги у покритті фінансових потреб для протистояння російській агресії є дуже важливим і терміновим.

“Комісія діє надзвичайно швидко та рішуче: завтра ми вже виплатимо перші 3 млрд євро з 18 мільярдів макрофінансової підтримки, погодженої в грудні”, – зазначила вона.

 

Раніше повідомлялося, що Україна та Європейський Союз підписали меморандум про виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році. Перший транш у 3 млрд євро Україна отримає вже цього тижня. 

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