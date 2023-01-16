"Зерновий коридор" працює обмежено, - міністр агрополітики

Через простої українських кораблів у Босфорі зі збіжжям українські аграрії втрачають $20 тис. на добу з кожного судна.

Про це на брифінгу повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає кореспондент LB.ua.

"Зерновий коридор, як ми знаємо, працює далеко не в повну силу. Основне питання, яке Україна намагається вирішити, це контроль на Босфорі та робота GSS, тому наразі публічних результатів з цього приводу ми ще не бачимо. Хочемо усі, але переговори йдуть не так просто", - сказав він.

За його словами, Україна продовжує експортувати пшеницю та кукурудзу - це дві основні культури. Однак кількість кораблів, що доставляють збіжжя, явно не є достатньою.

"Це та річ, яка дуже сильно заважає українському фермеру та трейдеру та нашим клієнтам, у тому числі в Африці. Бо зерно далі дорожчає та ситуація стає непрогнозованою для тих, хто торгує з нашими продавцями. З іншої сторони — дорога логістика, що покладається на фермера. Багато простоїв і це все покладається на українських аграріїв", - зазначив Сольський.

Міністр наголосив, що кораблі в Босфорі "іноді стоять по декілька тижнів".

"Декілька тижнів на вхід. Та декілька - на вихід. Перед новим роком трейдери називали $20 тис. простою на добу. Відповідно, ці кошти, що накопичаться при простої на вхід та вихід, покладуть на українського аграрія. Це відображається у десятках доларів на одній тоні продукції", - пояснив Сольський.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни Україна експортувала майже 40 млн тонн агропродукції.