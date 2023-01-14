Мінекономіки може повернути аукціони на Prozorro навесні

Мінекономіки розглядає кілька варіантів повернення до аукціонів на Prozorro. Це залежить від ефективності закупівель без трираундового аукціону, ситуації з енергетикою і того, наскільки адаптується бізнес.

Про це розповіла заступниця міністра економіки Надія Бігун в інтерв'ю Укрінформу.

"У постанові Кабміну закладено термін 6 місяців. Саме цей період, за словами міністра енергетики (Германа Галущенка - ред.), знадобиться для повного відновлення енергосистеми за умови відсутності ворожих влучань в об'єкти енергоінфраструктури. Однак, я дуже сподіваюся, що до аукціонів ми повернемося раніше", - сказала Бігун.

Вона припустила, що ситуація стабілізується вже навесні. Відповідно, можна буде повністю повернути аукціони, або ж запровадити опціональні аукціони. Їх запровадження є однією з вимог Світового банку.

“Ми розраховуємо, що за місяць-два таку процедуру для Світового банку ми запровадимо в Prozorro, і цей функціонал ми могли б перенести на всі закупівлі в системі - замовник сам обиратиме, чи потрібен йому аукціон", - зазначила Бігун.

Також у міністерстві розглядають варіант зробити аукціони обов’язковими для дороговартісних закупівель - наприклад, на десятки мільйонів гривень. При таких закупівлях учасники точно мають бути в змозі забезпечити себе безперебійним інтернетом.

Нагадаємо, 3 січня Кабмін тимчасово скасував електронні аукціони на Prozorro. За словами глави Мінекономіки Юлії Свириденко, причина полягає в тому, що через відключення світла не всі учасники торгів можуть брати участь в електронних аукціонах. Тому уряд скасував такі аукціони до завершення дії воєнного стану і протягом 90 днів його припинення або скасування.