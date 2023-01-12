Нардепи скасували спрощене оподаткування для грального бізнесу

У фінальній редакції закон набирає чинності одразу з наступного дня після підписання, коли весь гральний бізнес має перейти на повну ставку оподаткування.

Верховна Рада України на засіданні 12 січня ухвалила в цілому Закон про внесення змін до підрозділу 8 розділу XX Податкового кодексу України щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

За закон в цілому проголосували 303 народні обранці.

Про це повідомив автор закону, нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Рада нарешті прийняла у другому читанні мій законопроєкт №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування… У фінальній редакції він набирає чинності одразу з наступного дня підписання, коли весь гральний бізнес має перейти на повну ставку оподаткування. Так що, .. не затягуйте з підписанням. Кожен день — це гроші у Бюджет», — написав він.

У пояснювальній записці нагадується, що за законом про зміни до Податкового кодексу від 14.04.2022 р. No 2192-IX було дозволено на період воєнного стану перебувати на спрощеній системі оподаткування суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

Можливість перейти на спрощену систему мала наслідком не лише спрощення адміністрування, а й значне зменшення оподаткування.

«За час дії цієї пільги станом на 31.08.2022 року на спрощену систему оподаткування перейшло 8 суб'єктів із цієї категорії. При цьому, двоє із цих суб'єктів попри активне здійснення діяльності взагалі не сплачували у 2022 році єдиний податок, податок на прибуток, податок на майно в частині земельного податку та ПДВ. Серед інших шести платників податків середня сплата у 2022 році податків (ПнП, ПДВ, податок на майно в частині земельного податку) до переходу на спрощену систему становила 200 тис. грн в день. Після переходу на спрощену систему сплата єдиного податку становить приблизно 23 тис. грн в день», — наголошує нардеп.

Загалом з 1 січня по 31 серпня 2022 року такими суб'єктами господарювання, було сплачено:

податку на прибуток підприємств 174 млн грн;

податку на додану вартість 0,3 млн грн;

податку на майно в частині земельного податку – 0,1 млн грн.

«Цими ж суб'єктами після переходу на спрощену систему оподаткування було сплачено лише 13,4 млн грн єдиного податку. Вбачається, що діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора), особливо в період війни, не повинна отримувати пільг, чи якихось особливих умов», — пояснює автор.

Тому закон скасовує «необґрунтовані пільги для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора)… Та повертає заборону бути на спрощеній системі оподаткування цим суб’єктам господарювання».

Нагадаємо, у 2021 році депутат в повторному першому читанні ухвалили 10% ставку на дохід від грального бізнесу.

В лютому того ж року держава отримала за першу ліцензію на гральний бізнес 23 млн грн.