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​До Херсона курсуватиме ще один потяг

Укрзалізниця змінила також графік руху потяга Київ - Херсон.

​До Херсона курсуватиме ще один потяг
Фото: Міністерство інфраструктури України

Укрзалізниця призначає з 20 січня поїзд №110/109 Львів — Херсон.

Про це повідомили в пресслужбі перевізника.

Потяг відправлятиметься зі Львова по парних числах о 16:12 і прибуватиме до Херсона о 13:27 на наступний день. З Херсона поїзд виїжджатиме з 21 січня по непарних числах о 14:27 і прибуватиме до Львова о 10:18.

Крім цього, УЗ з 19 січня змінює графік курсування поїзда №102/101 Київ - Херсон. Він відправлятиметься з Києва о 22:14 і прибуватиме до Херсона о 9:06. З Херсона потяг відправлятиметься за новим графіком з 20 січня о 10:06 і прибуватиме до Києва о 20:22. 

Нагадаємо, з 19 січня поїзди, які курсують на ділянці Кривий Ріг - Нікополь - Запоріжжя, матимуть новий розклад і маршрут.

Раніше Укрзалізниця призначила в Києві додаткові рейси ретро-поїзда.

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