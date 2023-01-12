​До Херсона курсуватиме ще один потяг

Укрзалізниця призначає з 20 січня поїзд №110/109 Львів — Херсон.

Про це повідомили в пресслужбі перевізника.

Потяг відправлятиметься зі Львова по парних числах о 16:12 і прибуватиме до Херсона о 13:27 на наступний день. З Херсона поїзд виїжджатиме з 21 січня по непарних числах о 14:27 і прибуватиме до Львова о 10:18.

Крім цього, УЗ з 19 січня змінює графік курсування поїзда №102/101 Київ - Херсон. Він відправлятиметься з Києва о 22:14 і прибуватиме до Херсона о 9:06. З Херсона потяг відправлятиметься за новим графіком з 20 січня о 10:06 і прибуватиме до Києва о 20:22.

Нагадаємо, з 19 січня поїзди, які курсують на ділянці Кривий Ріг - Нікополь - Запоріжжя, матимуть новий розклад і маршрут.

Раніше Укрзалізниця призначила в Києві додаткові рейси ретро-поїзда.