Україна з 1 січня імпортує електрику, - Галущенко

Міністерство енергетики розраховує на збільшення імпорту електроенергії з Європи, який з початку року вже відбувається у невеликих обсягах.

Про це повідомив журналістам міністр Герман Галущенко, інформує Інтерфакс-Україна.

"Наразі імпорт невеликий, але він триває з 1 січня. Більше того, ми зробили можливість для підприємств закуповувати, і це відповідно впливатиме на постачання та їхнє можливе обмеження у постачаннях", – сказав він.

Коментуючи можливі обсяги імпорту, керівник Міненерго зазначив, що вони залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергосистеми блоків найближчими днями.

"Багато залежатиме від майбутніх обстрілів енергосистеми, які пошкодження будуть, але, безумовно, на імпорт ми також розраховуємо", – додав Галущенко.

За його словами, питанням імпорту сьогодні займаються багато трейдерів - не лише державний "ЕКУ", а й приватні "ЕРВ", група "ДТЕК".

Нагадаємо, що станом на 10:00 11 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході і в центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності.