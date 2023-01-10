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Світло у Києві, ймовірно, відключатимуть у світло-сірих зонах графіка, - Yasno

До кінця березня треба будти готовими до будь яких ситуацій.

Світло у Києві, ймовірно, відключатимуть у світло-сірих зонах графіка, - Yasno
Фото: EPA/UPG

Зараз в Києві обсяги обмежень такі, що світло, найбільш ймовірно, будуть відключати і у світло-сірих зонах графіка. 

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“Це складно прийняти після тривалого часу без відключень, але така наша нова реальність зараз”, - написав він. 

Коваленко уточнив, що генерація не збільшується, а споживання росте, тому дефіцит електроенергії стає більшим.

Також гендиректор Yasno зазначив, що об'єкти критичної інфраструктури -  лікарні, пожежки, комунальні підприємства - споживають близько 25-30% від загальних обсягів.

Коваленко наголосив - на новорічні свята населення не відключали, оскільки відключали бізнес. Але тепер об’єми споживання бізнесу та промисловості зростають, і вони мають такі ж пропорційні обмеження, що й населення.

“Тому як говорили в жовтні, до кінця березня треба будти готовими до будь яких ситуацій”, - підсумував він..

Нагадаємо, енергетики працюють над проєктом, який дозволить убезпечити від можливих блекаутів спочатку Київ, а надалі й інші великі міста України.

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