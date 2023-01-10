Головне за день. Вівторок, 10 січня

Бої за Соледар, ворожі обстріли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, візит Анналени Бербок, підтримка Туреччиною мирного плану Зеленського, зростання дефіциту потужності електроенергії. Яким запам’ятається 321-й день повномасштабної війни.

У 2022 році внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 16 502 людини. Національна поліція виявила 21 масове поховання на звільнених територіях, з яких ексгумовано 1033 тіла цивільних та військових.

У ГСУ зазначають, що не ведуть обліку кількості знайдених загиблих внаслідок вторгнення в будівлях та на вулицях деокупованих територій.

Більше інформації – в новині.

Генштаб Збройних Сил України повідомляє, що авіація Сил оборони України поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 4 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління, двох позицій ракетних військ і артилерії та 5 районів зосередження живої сили та військової техніки російських загарбників.

Противник завдав 2 ракетних ударів та здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 10 січня – в новині.

Наразі найскладніша ситуація на східному фронті – у Соледарі Донецької області.

“За добу вони 86 разів вдарили по Соледару різними типами артилерії і відтак там дуже складна зараз ситуація, найскладніша на східному фронті”, – зазначив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Він додав, що ворог зосередив на напрямку Соледара найкращі підрозділи ПВК “Вагнер”, бажаючи показати хоч якийсь результат. Однак методи ведення бойових дій росіян залишаються застарілими і невеликі тактичні успіхи ворога досягаються надзусиллями і великими втратами серед його особового складу.

У вівторок, 10 січня, російські окупанти вкотре вдарили по прикордонних територіях Сумської та Чернігівської областей. Загалом зафіксовані 42 влучання.

"Ворожа армія продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей з мінометів та артилерії", – ідеться у повідомленні Оперативного командування “Північ”.

Докладніше – в новині.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна підтримує мирний план президента Володимира Зеленського.

Про це він повідомив під час візиту до Південно-Африканської Республіки, інформує Anadolu.

За його словами, Туреччина вірить, що війна РФ проти України закінчиться за столом переговорів.

Дипломат зазначив, що "є нові реалії", оскільки Росія заявила про готовність до переговорів, а Зеленський запропонував мирний план з 10 пунктів.

"Ми, Туреччина, підтримуємо цей план і продовжуємо нашу роботу, попри війну, переговори тривають у багатьох вимірах. Йде війна, але ми взаємодіємо з обома сторонами. Намагаємося покінчити з цією війною якнайшвидше", — заявив Чавушоглу.

У вівторок, 10 січня, із візитом в Україну прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Бербок стала першим німецьким міністром, який відвідав східну Україну з початку повномасштабної війни з Росією. У ході візиту Анналена Бербок завітала до Харкова.

Докладніше – в новині.

В Україні зріс дефіцит потужності електроенергії, у зв’язку з чим в окремих регіонах застосовують аварійні відключення.

“Станом на 10:00 10 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів. Також зросло споживання промисловістю та бізнесом, що є звичним для робочого дня. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності, у тому числі і в нічні години”, - йдеться в повідомленні НЕК “Укренерго”.

Також в окремих регіонах через несприятливі метеоумови (поривчастий вітер) є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.

У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

У компанії закликали українців розумно споживати електроенергію.

За підсумками минулого року інфляція в Україні становила 26,6%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Базова інфляція у грудні 2022 року знизилася до 0,8% з 1,3% у листопаді.

Як зросли ціни на споживчому в грудні – в нашій новині.

У 2022 році частіше всього новонароджених називали Софія, Марія, Марк та Артем, - ці імена вже не один рік зберігають першість у рейтингу найпопулярніших.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції зазначає, що минулого року на вибір імені впливали кілька різних трендів.

"Історичні події – війни, перемоги – можуть вплинути на популярність імені. Також у народі придумують нові імена: на це впливають події, люди, популярні предмети і технології (як от Джавеліна). Старовинні імена знову відроджуються адже як відомо, нове – це добре забуте старе", - йдеться в повідомленні.

Як найчастіше називали малюків у столиці та в деяких інших областях, а також які незвичайні імена українці придумували своїм нащадкам — в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!