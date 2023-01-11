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Російське Міноборони знову змінило командувача своїх військ в Україні

Ним став Валерій Герасимов замість Сергія Суровікіна.

Російське Міноборони знову змінило командувача своїх військ в Україні
Фото: російське Міноборони

Російський міністр оборони Сергій Шойгу звільнив командувача об'єднаного угруповання військ в Україні Сергія Суровікіна.

Про це повідомляють ЗМІ країни-агресора.

На місце Суровікіна призначили начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Сергій Суровікін, а також заступник глави російського Генштабу Олексій Кім та командувач сухопутних військ Олег Салюков стали заступниками Герасимова.

Кадрові ротації в окупаційних військах Міноброни РФ назвало "підвищенням рівня керівництва" і заявило про "розширення масштабів завдань", які виконують в Україні загарбники.

Нагадаємо, Суровікіна призначили керувати окупаційними військами в Україні торік у жовтні. Він змінив на цьому посту Олександра Дворнікова.

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