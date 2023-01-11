Українські прикордонники та воїни однієї з механізованих бригад ЗСУ розбили піхотну групу противника у Соледарі.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Подія сталася на початку січня. Прикордонники спільно з підрозділами однієї з механізованих бригад стримували ворожий наступ на Соледар Донецької області.

"Наша аеророзвідка виявила групу піхоти противника. Інформацію бійці ДПСУ повідомили на командний пункт Сил оборони та в режимі реального часу відстежували ворожі дії. Наблизившись до позицій наших оборонців, "вагнерівці" потрапили під благодатний перехресний вогонь. Великокаліберні кулемети завдали ворогу втрат. Розгром окупантів на цьому напрямку довершив влучний артилерійський удар, який також скоригувала прикордонна "пташечка", - йдеться у повідомленні.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, у Соледарі тривають важкі бої. Росіяни продовжують спроби повністю захопити місто.

Заяву власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина щодо взяття під контроль Соледара спростувало навіть міністерство оборони окупантів. У міноборони РФ сказали, що бої тривають.

9 січня росіяни почали потужний штурм Соледара. Після відступу вони провели перегруповання, змінили тактику і знову стали штурмувати. Для цього Росія задіяла найбільш підготовлений резерв бойовиків ПВК.