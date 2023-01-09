Росіяни почали потужний штурм Соледара, - Маляр

"Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини", - зазначила заступниця міністра оборони.

Російські окупанти почали потужний штурм Соледара.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм. Наразі ворог задіяв велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів вагнерівців", - розповіла Маляр.

За її словами, рашисти йдуть "буквально по трупах своїх же солдатів". Ворог масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети. При цьому під свій же вогонь потрапляють російські військові.

Заступниця глави Міноборони наголосила, що українські військові "мужньо боронять кожний метр рідної землі".

"Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини", - додала Маляр.

Нагадаємо, нині командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський повідомляв, що рашисти здійснили відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинули у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Але зазнали втрат і відступили.