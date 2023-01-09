Росія призупинила масовані ракетні удари, але проводить розвідку, - ОК "Південь"

Росіяни припинили масові атаки українських міст дронами та ракетами для того, щоб більш глибоко обрати цілі.

Про це розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.Нет.

Затишшя з використанням дронів іранського виробництва пов'язане з тим, що у Росії все менше зброї, тому ворог ретельніше обирає цілі.

"Останнім часом спостерігається активний випуск росіянами безпілотників розвідувального типу. А, отже, це свідчить про те, що вони готуються до нової атаки. Вони намагаються спочатку зібрати інформацію про місця, куди будуть бити, а вже потім планують атакувати", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, що у Росії планують розгорнути виробництво іранських безпілотників, зокрема це можуть зробити у місті Тольятті.

2 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує тривалу атаку України "шахедами".