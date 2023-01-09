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Випускників шкіл можуть мобілізувати на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, - ЦНС

Окупанти формують списки.

Випускників шкіл можуть мобілізувати на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, - ЦНС
Фото: EPA/UPG

Діти 2005-2006 року народження на тимчасово окупованих територіях мають стати на "обов’язковий військовий облік".

Про це повідомив Центр національного спротиву. 

"Наразі прийняття на так званий військовий облік в окупаційних військкоматах відбувається на окупованих територіях Луганщини та Донеччини. За інформацією підпілля, окупанти формують списки тих, кого можна мобілізувати відразу після випуску зі школи. Перш за все тих, хто досягає повноліття у 2023 році", - йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву закликає батьків школярів за можливості покинути тимчасово окуповані території та вивезти своїх дітей на безпечну територію. 

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму росіяни готуються до нових хвиль мобілізаційних заходів. У рамках цих заходів, університетам на півострові надійшло розпорядження відрахувати студентів 3-5 курсів, які мають академічні борги. 

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