Ректор Почаївської духовної семінарії УПЦ МП Йов Смакоуз отримав 8,5 тис. гривень штрафу за розпалювання релігійної ворожнечі.

Відповідний вирок ухвалив Кременецький районний суд, повідомляє Zaxid.net.

Підозру в цій справі священнослужитель отримав e грудні минулого року. Тоді чоловік з анонімного акаунта поширив e atqc,ews допис, яким зацікавилось Служба безпеки. Пізніше стало відомо, щовін був підписаний як Viktor Job.

У вироку немає цитат з цього допису, відомо лише, що лінгвістична експертиза встановила у ньому ознаки розпалювання релігійної ворожнечі. У соцмережах залишилися скріншоти коментаря священнослужителя.

Зазначається, що Йов Смакоуз співпрацював зі слідством та уклав угоду про винуватість, тому отримав не суворе покарання.

Як з'ясували слідчі, архієпископ ще в листопаді 2019 року зареєстрував у Facebook акаунт під вигаданим псевдонімом. Там він публікував дописи російською мовою.

Нагадаємо, раніше Митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв'ю LB.ua зазначив, що згубна ідеологія "руського міра" повинна бути засуджена.