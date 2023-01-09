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Ректор Почаївської семінарії Йов Смакоуз заплатить 8,5 тис. гривень штрафу за розпалювання релігійної ворожнечі

Він публікував проросійські дописи з анонімного акаунту.

Ректор Почаївської семінарії Йов Смакоуз заплатить 8,5 тис. гривень штрафу за розпалювання релігійної ворожнечі
Йов Смакоуз
Фото: zbruc.eu

Ректор Почаївської духовної семінарії УПЦ МП Йов Смакоуз отримав 8,5 тис. гривень штрафу за розпалювання релігійної ворожнечі.

Відповідний вирок ухвалив Кременецький районний суд, повідомляє Zaxid.net.

Підозру в цій справі священнослужитель отримав e грудні минулого року. Тоді чоловік з анонімного акаунта поширив e atqc,ews  допис, яким зацікавилось Служба безпеки. Пізніше стало відомо, щовін був підписаний як Viktor Job.

У вироку немає цитат з цього допису, відомо лише, що лінгвістична експертиза встановила у ньому ознаки розпалювання релігійної ворожнечі. У соцмережах залишилися скріншоти коментаря священнослужителя.

Зазначається, що Йов Смакоуз співпрацював зі слідством та уклав угоду про винуватість, тому отримав не суворе покарання.

Як з'ясували слідчі, архієпископ ще в листопаді 2019 року зареєстрував у Facebook акаунт під вигаданим псевдонімом. Там він публікував дописи російською мовою. 

Нагадаємо, раніше Митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв'ю LB.ua зазначив, що згубна ідеологія "руського міра" повинна бути засуджена.

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