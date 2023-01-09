Служба безпеки України запобігла спробам розхитування внутрішньо-політичної обстановки на Дніпропетровщині.У результаті контрдиверсійних заходів в обласному центрі вдалося попередити протиправну діяльність регіонального “відділення” забороненої “Партії Шарія”.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

“У ході обшуків у приміщеннях прокремлівського осередку виявлено інструкції з алгоритмом дій щодо провокації масових заворушень під час громадських заходів. Також зловмисники готувались до проведення вуличних акцій на підтримку російських окупантів у разі наближення лінії фронту або захоплення регіону”, – поінформували у Службі безпеки.

Крім цього знайдено “угоди” представників партії про нерозголошення інформації щодо своєї підривної діяльності проти України.

Фото: СБУ у Telegram

За даними слідства, заборонений партійний осередок організував виходець з Донеччини, який прибув до Дніпра під виглядом переселенця.

Перебуваючи на постійному зв’язку з представниками Шарія, які переховуються за кордоном, він облаштував підпільне відділення “політсили” у власному помешканні. Для конспірації контактував виключно з “перевіреними” особами і максимально приховував адресу свого проживання.

У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці також виявили у помешканні організатора “підпілля” склади з ворожими виданнями, листівками та фінансову “звітність” щодо витрат на антиукраїнську діяльність. Наразі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України, триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва органів прокуратури.

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали блогера, який працював на Telegram-канал Шарія.