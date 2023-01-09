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З 24 лютого змогли скористатися візами для в’їзду в Україну 10 росіян

Серед них – жінки, діти і люди похилого віку.

З 24 лютого змогли скористатися візами для в’їзду в Україну 10 росіян
Фото: rada.gov.ua

З початку широкомасштабного вторгнення скористалися візами для в’їзду в Україну 10 громадян РФ.

Про це повідомив у ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Ті дані, які я маю, це станом на кінець минулого року, ці 10 осіб перетнули кордон на в'їзд в Україну. Це переважно жінки, діти та люди похилого віку. насамперед, їхня поїздка стосувалася возз'єднання із сім'єю чи інших гуманітарних причин", – поінформував Демченко.

Він наголосив, що прикордонники під час пропуску керуються нормами законодавства, і отримання візи не означає, що іноземець може перетнути кордон на в'їзд до України.

 

Нагадаємо, з 1 липня громадяни РФ не можуть потрапити на територію України, не отримавши попередньо візу.

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