Учора ворог обстріляв з артилерії і танків Чугуївський та Куп’янський райони Харківщини

Загиблих і поранених немає.

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Минулої доби, 8 січня, ворог з артилерії, танків та мінометів вів обстріли населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Мілове, Першотравневе та інші населені пункти області.

“У Куп'янську внаслідок ворожих ударів пошкоджено господарчі споруди, сталася пожежа. У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району через обстріли зруйновано приватний житловий будинок”, – йдеться у повідомленні.

Протягом доби постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано.

На лінії зіткнення Сили оборони України надійно тримають позиції та ведуть з окупантами запеклі бої.

Нагадаємо, окупанти вдарили по нафтопереробному підприємстві у Мерефі на Харківщині.