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На Бахмут і Соледар перекинуть додаткові війська, — Зеленський

До українських захисників у цих містах приїхав генерал Олександр Сирський для вжиття заходів по зміцненню оборони.

На Бахмут і Соледар перекинуть додаткові війська, — Зеленський

Найгарячішими точками фронту залишаються Бахмут та Соледар. Туди перекинуть додаткові війська. 

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні. 

“Соледар тримається — там ще більше руйнувань і дуже тяжко. Немає такого клаптику землі біля цих двох міст, на якому не віддав своє життя окупант за божевільні ідеї господарів російського режиму”, — сказав Володимир Зеленський.

За його інформацією, сьогодні до українських військових приїхав генерал Олександр Сирський. Він відзначив бійців нагородами за стійкість і організував на місці кроки, необхідні для зміцнення оборони. Зокрема, йдеться про перекидання додаткових підрозділів і посилення вогню по окупантах.

 

Нагадаємо, нещодавно під Бахмутом прикордонники зайняли опорний пункт росіян. Раптовим нападом вони відкинули підрозділ російських військ.

При цьому у Соледарі зараз складається важка ситуація. Росіяни пробують наступати, щоб з пропагандистською метою захопити бодай один населений пункт. 

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