Російські енергетики допомагають своїм військовим нищити українську інфраструктуру, – “Укренерго”

Атаки російських ракет на українську енергосистему координують російські енергетики, оскільки добре знають її зсередини.
Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.
“Атаки сплановані та здійснені не лише російськими військовими, а й російськими енергетиками”, — заявив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.
Він зазначив, що російські інженери знають енергомережу України як свою долоню, оскільки до початку повномасштабного вторгнення в лютому минулого року вона була об’єднана з енергосистемами Росії та Білорусі.
При цьому зараз українські енергетики краще розуміють російську стратегію і вживають заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків атак.
Нагадаємо, станом на ранок 8 січня морозна погода сприяла зростанню рівнів споживання електроенергії та дефіциту в енергосистемі. Перевищення лімітів призведе до аварійних обмежень.