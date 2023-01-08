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Російські енергетики допомагають своїм військовим нищити українську інфраструктуру, – “Укренерго”

Російські енергетики знають енергомережу України "як свою долоню".

Російські енергетики допомагають своїм військовим нищити українську інфраструктуру, – “Укренерго”
Фото: ua.energy

Атаки російських ракет на українську енергосистему координують російські енергетики, оскільки добре знають її зсередини.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

“Атаки сплановані та здійснені не лише російськими військовими, а й російськими енергетиками”, — заявив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що російські інженери знають енергомережу України як свою долоню, оскільки до початку повномасштабного вторгнення в лютому минулого року вона була об’єднана з енергосистемами Росії та Білорусі.

При цьому зараз українські енергетики краще розуміють російську стратегію і вживають заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків атак.

Нагадаємо, станом на ранок 8 січня морозна погода сприяла зростанню рівнів споживання електроенергії та дефіциту в енергосистемі. Перевищення лімітів призведе до аварійних обмежень.

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