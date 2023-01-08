Російські енергетики допомагають своїм військовим нищити українську інфраструктуру, – “Укренерго”

Російські енергетики знають енергомережу України "як свою долоню".

Атаки російських ракет на українську енергосистему координують російські енергетики, оскільки добре знають її зсередини.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

“Атаки сплановані та здійснені не лише російськими військовими, а й російськими енергетиками”, — заявив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що російські інженери знають енергомережу України як свою долоню, оскільки до початку повномасштабного вторгнення в лютому минулого року вона була об’єднана з енергосистемами Росії та Білорусі.

При цьому зараз українські енергетики краще розуміють російську стратегію і вживають заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків атак.

Нагадаємо, станом на ранок 8 січня морозна погода сприяла зростанню рівнів споживання електроенергії та дефіциту в енергосистемі. Перевищення лімітів призведе до аварійних обмежень.