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Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини

Українські військові зафіксували 7 “прильотів”.

Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини
Фото: dpsu.gov.ua

Вдень у неділю, 8 січня, російські військові обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії.

Про це повідомляє Оперативне командування “Північ”.

“Російська армія обстріляла вчергове прикордоння Чернігівщини з артилерії. З 13:05 до 14:15 повідомили про 7 прильотів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Галаганівка”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, в ЗСУ спростували дезінформацію російського міністерства оборони про удар по Краматорську, внаслідок якого нібито загинули сотні українських захисників. 

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