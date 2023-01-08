Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
У смартфонах українців знайшли 33 застосунки, які розроблені Росією та Білоруссю і працюють на ворога
У смартфонах українців знайшли 33 застосунки, які розроблені Росією та Білоруссю і працюють на ворога
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
​Митрополит Епіфаній розпочав Різдвяну службу в Успенському соборі Лаври
​Митрополит Епіфаній розпочав Різдвяну службу в Успенському соборі Лаври
ПЦУ й надалі зможе служити в соборах Києво-Печерської Лаври, - Єленський
ПЦУ й надалі зможе служити в соборах Києво-Печерської Лаври, - Єленський
ГоловнаСуспільствоВійна

Українки до 2026 року не підлягатимуть мобілізації, - Маляр

На фронті перебувають близько 5 тисяч жінок.

Українки до 2026 року не підлягатимуть мобілізації, - Маляр
Фото: EPA/UPG

Українки до 2026 року не підлягатимуть обов'язковій мобілізації. Зміни стосуються лише системи обліку.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє Укрінформ.

"Немає мобілізації жінок. Зараз є зміни, які стосуються системи обліку. До 2026 року навіть українки, які мають медичну спеціальність - єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не матимуть обов’язкової постановки на облік. Інші професії – тільки у добровільному порядку", - сказала вона.

За словами Маляр, наразі на фронті за власним бажанням перебувають близько 5 тисяч жінок. Водночас вона запевнила, що зміни щодо спрощення системи призову були заплановані й розроблені Генштабом ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Там немає нічого, щоби ускладнювало ситуацію резервістів, призовників, людей, які знаходяться на обліку. Ідеться про спрощення системи обліку", - сказала вона.

Нагадаємо, що як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, після перемоги Україна має перейти до сильної контрактної армії та водночас надати кожному можливість отримати знання та вміння, які допоможуть у захисті країни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також