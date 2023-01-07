Росія збирається у січні мобілізувати до 500 тис. осіб, - ЗМІ

За даними військової розвідки України, Росія збирається наказати мобілізувати до 500 тис. військовозобов’язаних у січні, і це є ознакою того, що Володимир Путін не планує припиняти війну.

Про це повідомляє Guardian з посиланням на заступника голови військової розвідки України Вадима Скібіцького.

За словами Скібіцького, Україна вважає, що призовники будуть частиною серії російських наступальних операцій навесні та влітку на сході та півдні України.

Втім, Росія заперечує, що готує другу хвилю мобілізації. Минулого місяця Путін заявив, що “безглуздо” говорити про новий призов, і зазначив, що лише половина вже мобілізованих була відправлена в Україну.

“Якщо оцінка виявиться вірною, то за кілька місяців Росія майже подвоїть свою довоєнну силу. Військова розвідка України заявила, що зараз проти України перекинуто 280 тисяч російських сухопутних військ”, - зазначає Guardian.

Скібіцький повідомив, що Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб сформувати військові формування. Водночас, успіх Росії на полі бою залежатиме від того, наскільки добре оснащені та навчені росіяни, багато чого також залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів ЗСУ.

“Якщо Росія цього разу програє, тоді Путін зазнає краху”, - сказав Скібіцький.

Українська розвідка очікує, що чергова хвиля мобілізації буде оголошена 15 січня, після зимових свят у Росії.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року міністр оборони України Олексій Резніков попередив росіян про нову хвилю мобілізації, і закликав її уникати. Він наголосив, що кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті не лише у Росії, але й у Білорусі. Особливо це стосується міст, оскільки на периферії вже багатьох мобілізували.