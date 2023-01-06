На випадок відключення електропостачання 42 київських котельні мають генератори

На 6 січня вже 42 котельні в Києві мають можливість працювати від генераторів, якщо буде відключене електропостачання.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зокрема, 4 січня до однієї з котельних, від якої тепло отримують 50 будівель, дитячий садок та школа, встановили генератор потужністю 500 кВт.

Зазначається, що йдеться насамперед про малі квартальні котельні. Столичні комунальники вже сформували резерви палива для забезпечення резервного живлення.

Київська влада продовжує цю роботу і планує оснастити альтернативними джерелами живлення всі котельні, потужність яких це дозволяє.

При цьому вибір котельні залежить від потужності отриманого генератора, кількості споживачів та соціального значення об’єктів.

Нагадаємо, Київ очікує на суттєве похолодання. Цієї ночі температура впаде до -11. Всі столичні служби готові до зниження температури та працюють у посиленому режимі, аби кияни безперебійно отримували необхідні послуги.