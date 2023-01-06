Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
ГоловнаСуспільствоЖиття

На випадок відключення електропостачання 42 київських котельні мають генератори

Насамперед йдеться про малі квартальні котельні.

На випадок відключення електропостачання 42 київських котельні мають генератори
Фото: Пресслужба КМДА

На 6 січня вже 42 котельні в Києві мають можливість працювати від генераторів, якщо буде відключене електропостачання. 

Про це повідомила пресслужба КМДА

Зокрема, 4 січня до однієї з котельних, від якої тепло отримують 50 будівель, дитячий садок та школа, встановили генератор потужністю 500 кВт.

Зазначається, що йдеться насамперед про малі квартальні котельні. Столичні комунальники вже сформували резерви палива для забезпечення резервного живлення.

Київська влада продовжує цю роботу і планує оснастити альтернативними джерелами живлення всі котельні, потужність яких це дозволяє.

При цьому вибір котельні залежить від потужності отриманого генератора, кількості споживачів та соціального значення об’єктів. 

Нагадаємо, Київ очікує на суттєве похолодання. Цієї ночі температура впаде до -11. Всі столичні служби готові до зниження температури та працюють у посиленому режимі, аби кияни безперебійно отримували необхідні послуги. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також