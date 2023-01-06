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Кличко закликав свідомо споживати електроенергію, аби уникнути аварійних відключень під час морозів

На випадок аварійної ситуації працюють пункти обігріву. 

Кличко закликав свідомо споживати електроенергію, аби уникнути аварійних відключень під час морозів
Фото: Пресслужба Київради

Київ очікує на суттєве похолодання. Цієї ночі температура впаде до -11. Всі столичні служби готові до зниження температури та працюють у посиленому режимі, аби кияни безперебійно отримували необхідні послуги. 

Зараз оселі киян забезпечені теплом і водопостачанням, повідомив у Телеграм мер Віталій Кличко. Відключення електроенергії відбувається відповідно до стабілізаційних графіків, що були впровадженя після російських обстрілів. 

"Енергетики наголошують, що в умовах зниження температури навантаження на електромережі зростатиме. Тож споживати електроенергію необхідно свідомо. Зокрема, аби уникнути аварійних відключень", – закликав він. 

Аварійні служби чергують цілодобово та готові оперативно усувати проблеми на міських мережах. 

На випадок надзвичайної ситуації та тривалої відсутності електрики й опалення в столиці працюють 530 пунктів обігріву, що оснащені генераторами та іншим необхідним обладнанням. Там можна зігрітись, підзарядити гаджети, випити чаю. Додатково працюють ще понад 100 пунктів, які забезпечують підприємці. 

На початку січня тепла темпартура в Києві била рекорди, однак з 6 січня очікується значне похолодання. 

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