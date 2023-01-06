Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
​Полоненого окупанта привели в село на Чернігівщині, де його підрозділ жив протягом місяця
​Полоненого окупанта привели в село на Чернігівщині, де його підрозділ жив протягом місяця
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
ГоловнаСуспільствоВійна

Померла ще одна постраждала від ракетного обстрілу столиці 29 грудня, - Кличко

Це третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року.

Померла ще одна постраждала від ракетного обстрілу столиці 29 грудня, - Кличко
Фото: Офіс Генпрокурора

Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року – 40-річна жінка. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні в тяжкому стані”, – написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що це третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року.

Раніше, 2 січня, в реанімації помер поранений внаслідок атаки Росії на Київ 31 грудня. 46-річний чоловік був у тяжкому стані. 

Нагадаємо, під час ранкової атаки 29 грудня 2022 року Росія випустила по Україні 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України було знищено 54 ворожі крилаті ракети. Влучання зафіксовані в багатьох містах України, в тому числі й у Києві. У столиці одна людина загинула на місці, ще 20 були поранені. Серед них – японський журналіст. 40% киян тоді залишилось без електроенергії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також