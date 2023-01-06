Померла ще одна постраждала від ракетного обстрілу столиці 29 грудня, - Кличко

Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року – 40-річна жінка.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні в тяжкому стані”, – написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що це третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року.

Раніше, 2 січня, в реанімації помер поранений внаслідок атаки Росії на Київ 31 грудня. 46-річний чоловік був у тяжкому стані.

Нагадаємо, під час ранкової атаки 29 грудня 2022 року Росія випустила по Україні 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України було знищено 54 ворожі крилаті ракети. Влучання зафіксовані в багатьох містах України, в тому числі й у Києві. У столиці одна людина загинула на місці, ще 20 були поранені. Серед них – японський журналіст. 40% киян тоді залишилось без електроенергії.