Українців в окупації закликають бути обережними на Різдво: росіяни готують теракти в храмах

Росіяни ймовірно готують теракти у храмах на тимчасово окупованих територіях на православне Різдво.

Про це повідомила у Facebook міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“Звертаюсь до українських громадян на тимчасово окупованих територіях: в інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях”, – наголосила Верещук.

Вона закликала громадян берегти себе і своїх близьких та чекати на ЗСУ.

“Закликаю громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць з великим скупченням людей”, – сказала міністерка.

Нагадаємо, 24 грудня, напередодні католицького Різдва, окупанти обстріляли центральну частину Херсона, десятеро людей загинули та 55 отримали поранення.