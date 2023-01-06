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Українців в окупації закликають бути обережними на Різдво: росіяни готують теракти в храмах

Громадян просять уникати місць з великим скупченням людей.

Українців в окупації закликають бути обережними на Різдво: росіяни готують теракти в храмах
Наслідки обстрілу росіянами Херсона 24 грудня
Фото: Twitter-сторінка Олексія Резнікова

Росіяни ймовірно готують теракти у храмах на тимчасово окупованих територіях на православне Різдво.

Про це повідомила у Facebook міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“Звертаюсь до українських громадян на тимчасово окупованих територіях: в інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях”, – наголосила Верещук.

Вона закликала громадян берегти себе і своїх близьких та чекати на ЗСУ.   

“Закликаю громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць з великим скупченням людей”, – сказала міністерка.

 

Нагадаємо, 24 грудня, напередодні католицького Різдва, окупанти обстріляли центральну частину Херсона, десятеро людей загинули та 55 отримали поранення.

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