Головне за ніч. П’ятниця, 6 січня

"Різдвяна" інформоперація Путіна, відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, Bradley для України, ексклюзивне інтерв’ю митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Заява президента Росії Путіна про те, що сили РФ не стрілятимуть упродовж 36 годин з 6 по 7 січня є, ймовірно, інформаційною операцією, спрямованою на шкоду репутації України.

“Путін міг прагнути забезпечити 36-годинну паузу для російських військ, щоб дати їм можливість відпочити, відновити сили та переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критичних ділянках фронту. Така пауза принесла б непропорційну користь російським військам і почала б позбавляти Україну ініціативи”, – йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Путін не може очікувати, що Україна виконає умови цього раптово оголошеного припинення вогню, і, можливо, закликав до припинення вогню, щоб представити Україну непоступливою і такою, що не хоче робити необхідні кроки для переговорів, зазначають дослідники.

Заявою про припинення вогню менше ніж за 24 годин до того, як воно має набути чинності, Путін хоче продемонструвати, що українські сили нібито "не бажають миру і хочуть воювати попри ціну".

Окрім того, "припинення вогню" на релігійних підставах додатково підсилює риторику Кремля, відповідно до якої “Україна переслідує православних християн та російськомовних”, натомість позиціонуючи Путіна як “справжнього захисника християнської віри”.

Детальніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також, протягом доби, наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.

Противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по цивільній інфраструктурі. Основні зусилля зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається поліпшити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 6 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні близько 110 250 осіб. Минулої доби Збройні сили ліквідували близько 530 окупантів, 23 танки, літак, гелікоптер та іншу військову техніку.

Про інші втрати противника – в новині.

Сполучені Штати незабаром нададуть Україні бойові машини Bradley, повідомив на брифінгу прессекретар Міністерства оборони США, бригадний генерал Патрік Райдер.

Машини є частиною більшого пакету озброєння, який отримає Україна.

Bradley – це бронемашини, які можуть перевозити піхоту в зоні бойових дій. Райдер зазначив, що вони мають як наступальну, так і оборонну здатність і “забезпечують рівень вогневої потужності та броні, який принесе переваги на полі бою”.

Про нову допомогу можуть оголосити вже сьогодні, 6 січня, пише Reuters. За інформацією видання, американці можуть надати 50 машин.

Російський патріарх Кирило відкрито анексував деякі розташовані на окупованій території України єпархії – декілька на території Криму і одну на території Ровеньок Луганської області. УПЦ (МП) ніяк не відреагували на захоплення своїх єпархій Російською православною церквою.

Про це предстоятель Православної церкви України, митрополит Київській і всієї України Епіфаній розповів у інтервʼю шеф-редакторці LB.ua Соні Кошкіній.

"Це дивно виглядає. Вони кажуть, що відокремились, не мають зв'язку з Російською Православної Церквою, Російська Православна Церква відкрито анексує їхні єпархії, а вони мовчать. Мовчать, тому що є невіддільною складовою Російської Православної Церкви, і для них неважливо, де перебувають зараз ці єпархії. Всі разом вони перебувають в єдиній Російській Православній Церкві, тому відповідно не було, як ми бачимо, жодної реакції", – зазначив він.

Подробиці – в нашій новині, а в інтерв’ю ще дуже багато цікавого!

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