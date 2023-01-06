Німеччина збирається поставити Україні більше зеніток Gepard, – Spiegel

Минулого року Німеччина вже поставила в Україну 30 “Гепардів”. Система особливо ефективна в боротьбі з безпілотниками.

Німеччина збирається найближчими місяцями поставити Україні більше зеніток Gepard.

Про це повідомляє Spiegel.

Окрім “Мардерів” і батареї Patriot, федеральний уряд також хоче поставити Україні додаткові зенітні танки типу “Гепард”. Вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси “гепардів” і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів. Домовленості поки немає, але в Берліні є обережна впевненість, що найближчими місяцями в Україну можуть доставити більше гепардів.

Зазначається, що Gepard, 30 систем якого Німеччина поставила в Україну минулого року, виявився дуже ефективним на фронті. За даними військових кіл, система особливо ефективна в боротьбі з безпілотниками, які запускає Росія. Ще в грудні Берлін пообіцяв Україні ще сім гепардів. Якби була ще одна поставка до 30 додаткових танків цього типу, це суттєво посилило б українську ППО.

Нагадаємо, нещодавно уряд Німеччини схвалив передачу Україні батареї ППО Patriot. Таким чином Німеччина приєднується до Сполучених Штатів Америки, які раніше повідомили про надання України ППО Patriot.

Також Німеччина передасть Україні БМП Marder.

Крім того, Сполучені Штати незабаром нададуть Україні бойові машини Bradley. Машини мають як наступальну, так і оборонну здатність.